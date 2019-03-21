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Yavru keçiyle yürüyüş yapan Trabzonlu

6 günlük keçisiyle Trabzon merkezde yürüyüş yapan Muhsin Tokmak görenler tarafından ilgi topladı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 10:29..
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Tokmak'ın peşinden yürüyen yavru keçiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta sıraya girdi.

''MİLLET KÖPEK, BİZ KEÇİ GEZDİRİYORUZ''

Trabzon'da yaşayan Muhsin Tokmak, Atatürk Alanı’nda, 6 günlük keçisi ile yürüyüşe çıktı. Keçisiyle yürüyüşünü ilgi nedeniyle güçlükle yapabildiğini anlatan Tokmak, bütün hayvanlara aynı ilgi ve şefkatin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tokmak, "Millet kedi, köpek gezdiriyor. Biz de keçi gezdiriyoruz. Bir hayvansever olarak bütün hayvanlarımızı aynı ilgi ve aynı şefkat ile seviyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Büyüyecek ve bizimle beraber yaşayacak. Peşimden ayrılmıyor, yedirdiğiniz zaman hani derler ya hayvan bırakmazmış diye, demek böyle bir hissi varmış" dedi.

Yavru keçiyle yürüyüş yapan Trabzonlu

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