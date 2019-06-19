taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8376
Euro
6.5386
Altın
1343.62
Borsa
94218.7
Gram Altın
252.04

Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu

Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.

DHA | 19.06.2019 - 05:09..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı.

Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı.

ANNE KEDİ, KİRPİ YAVRULARINI DA KORUYOR

Anne kedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü.

Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Yavru kedi ve kirpinin şaşırtan dostluğu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine albino kırlangıç yuva yaptı

Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine albino kırlangıç yuva yaptı

4
Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

29
Obezite hastası adam hastaneye helikopterle gitti

Obezite hastası adam hastaneye helikopterle gitti

9
İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

37
Bilecik-Arifiye demiryolu aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

Bilecik-Arifiye demiryolu aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

7
Twitter da kripto para çıkarmayı planlıyor

Twitter da kripto para çıkarmayı planlıyor

4
Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

Bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir