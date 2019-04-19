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Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman arasında tazminat krizi

Yavuz Bingöl, borcunu ödemezse Ayvalık’taki 3 milyon TL değerindeki villası satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 10:15..
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4 Ağustos 2015'te evlenen ve sekiz ay sonra boşanan Yavuz Bingöl ile oyuncu-şarkıcı Öykü Gürman arasında yaşanan kriz, hâlâ devam ediyor.

200 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEKTİ

İkili arasında yapılan boşanma protokolüne, Yavuz Bingöl uymadı. Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminat ödeyecekti. Bingöl, aradan yıllar geçmesine rağmen parayı ödemedi. Bunun üzerine Öykü Gürman, avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu.

VİLLA SATILACAK

Hukuki işlemler sonrası Yavuz Bingöl'ün, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan dubleks villasının satışına karar verildi. Villanın değerinin 3 milyon 50 bin TL olduğu tespit edildi. Yavuz Bingöl borcunu ödemezse, villanın satışı gerçekleştirilecek.

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