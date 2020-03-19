Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı ve cemaatle kılınan vakit namazlarına ara verilmesini kararlaştırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, risk nedeniyle Cuma namazlarının bir süreliğine kılınmayacağını, vakit namazlarının da cemaatle kılınmayacağını açıkladı.
İMAM İLE VATANDAŞLAR ARASINDA TARTIŞMA
Uyarılara rağmen, İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde imam ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
Vatandaşlar, toplu şekilde namaz kılmak isteyince, caminin imamı, "Bu karar, kendi başına Diyanet'in kararı değil" diyerek, bu şartlarda cemaatle namaz kılınmaması gerektiği yönünde uyardı.
Camideki tartışma anları, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı VİDEO