Sara krizi geçiren vatandaş korona şüphesine neden oldu

1 Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı Alınan kararları dinlemeyen vatandaşlar, toplu şekilde namaz kılmak isteyince tartışma yaşandı.

2 Fatih Terim'den koronavirüs hamlesi Koronavirüs salgını nedeniyle 3 gündür idmana çıkmayan Galatasaray'da Fatih Terim, Ç. Rizespor deplasmanı öncesinde oyuncularını mental açıdan hazırlamak adına psikolog yardımı alacak.

3 Van'da 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçirildi Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

4 Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni karar Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.

5 Serenay Sarıkaya bakıma gitti Geçen hafta, sevgili Cem Yılmaz'ın annesi ile tanışması ile gündem olan Serenay Sarıkaya, bakıma girdi.

6 Benzin ve motorine yeni indirim Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 20 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim geliyor.