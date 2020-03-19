taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5064
Euro
7.1218
Altın
1489.42
Borsa
85576.61
Gram Altın
309.793
Bitcoin
34879.4

Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı

Alınan kararları dinlemeyen vatandaşlar, toplu şekilde namaz kılmak isteyince tartışma yaşandı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı ve cemaatle kılınan vakit namazlarına ara verilmesini kararlaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, risk nedeniyle Cuma namazlarının bir süreliğine kılınmayacağını, vakit namazlarının da cemaatle kılınmayacağını açıkladı.

İMAM İLE VATANDAŞLAR ARASINDA TARTIŞMA

Uyarılara rağmen, İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde imam ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Vatandaşlar, toplu şekilde namaz kılmak isteyince, caminin imamı, "Bu karar, kendi başına Diyanet'in kararı değil" diyerek, bu şartlarda cemaatle namaz kılınmaması gerektiği yönünde uyardı.

Camideki tartışma anları, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı VİDEO



Yavuz Selim Camii'nde imam ve cemaat tartıştı

İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni karar
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.
Virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, ibadethaneleri de etkiledi. İstanbul Taksim’de kilise ve sinagoglar koronavirüs nedeniyle kapanırken, 26 Mart'ta yeniden açılması bekleniyor.
Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları istenirken, ekmekte de talep patlaması oldu.
Karantina süresine uymayan kadını komşusu şikayet etti
Kayseri'de, yurt dışından gelen kadın, 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından, sağlık ekiplerine şikayet edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
719
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
93
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
50
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
91
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
5
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
10
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir