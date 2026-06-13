Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başına geçti
Futbolu 2020'de bırakan Yaya Toure, Slovakya takımı Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu.
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Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
FUTBOLU 2020'DE BIRAKMIŞTI
Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)