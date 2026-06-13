Haberler Dünyadan futbol

Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başına geçti

Futbolu 2020'de bırakan Yaya Toure, Slovakya takımı Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu.

AA AA
Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başına geçti
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

FUTBOLU 2020'DE BIRAKMIŞTI

Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)