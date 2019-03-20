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Yayaya yol veren araca arkadan vurdu

Rize'de meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına takıldı. Görüntülerin birinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile, ardından gelen kamyon çarptı.

DHA | 20.03.2019 - 12:52..
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İzlediğimiz kazada sürücülerin sorumsuzluk ve sabırsızlıkları, yayaların ise dikkatsizlikleri dikkat çekiyor.

YAYA İÇİN DURDU, KAMYON ARKADAN ÇARPTI

Trafik ihlalinin en açık örneklerinden biri, Rize'de meydana gelen kazada gün yüzüne çıktı. Işıklarda bekleyen 3'ü çocuk 5 kişi araçlara kırmızı ışık yandığında karşıdan karşıya geçerken duran otomobil kamyonun çarpması sonucu insanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocukların üzerine doğru itilen araç biri çocuk iki kişiyi yaraladı.

Yayaya yol veren sürücüye arkadan çarptı

MOBESE'lere yansıyan kazaların daha çok Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldiği de gözlerden kaçmadı.

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