Dünyada neredeyse her ülkeye sıçrayan koronavirüs, sıcaklıkların artmasıyla bitebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında koronavirüsün etkisini yitireceğini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıkladı.

Koca, Bilim Kurulu'nun da bu öngörüye sahip olduğunu dile getirdi.

2 AYLIK SÜRECİ PANİK HAVASI OLUŞTURMADAN GÖTÜRMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Yaz döneminde etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli. 2 aylık süreci panik havası oluşturmadan götürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BENZER AÇIKLAMA

Benzer bir açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump da yapmıştı.

Virüs testi yaptırmadığı belirtilen Trump, havaların ısınmasıyla birlikte salgının etkisini azaltacağını, belli bir süre sonra da tamamen biteceğini söylemişti.

Koronavirüs yaz aylarında etkisini yitirebilir VİDEO