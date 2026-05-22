Yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'deki kulüpler, 22 Haziran - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında kadrolarına oyuncu katabilecek.

2026-2027 sezonu kış transfer dönemi ise 1 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.



Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."”