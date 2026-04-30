Hadi gidip şu 5 bin liramızı alalım

“Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ediliyor.

Projeye, Türkiye genelinde 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan ve 27 Nisan 2026 tarihinde biten süreç boyunca 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı.

Bu kişilerden 500 bininin ismi kurada çıktı. Yani yaklaşık 10 kişiden 1'i mutlu oldu.

Kurada kazananları gönülden tebrik ediyorum.

Peki TOKİ kurasında adı çıkmayanların 5 bin liralık iadeleri nasıl yapılacak?

TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarında ismi çıkmayan binlerce vatandaşın gözü bu kez iade sürecine çevrildi.

Bir kere 5 bin lira üzerinden bir kesinti yapılmayacağını söylemeliyim.

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi olmayan vatandaşların başvuruları sistemde işleniyor.

İstanbul kura çekimleri bitince süreç tamamlanmış oldu.

Bankaların yoğunluğuna göre değişmekle birlikte iade işlemleri ortalama 5 iş günü içinde başlıyor ve kısa sürede tamamlanıyor.

İADELER BANKA ÜZERİNDEN ALINIYOR

Süreç Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım üzerinden yürütülüyor.

İade işlemleri başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar paralarını şu kanallardan alabiliyor:

Mobil ve internet bankacılığı

Banka şubeleri

ATM üzerinden kartsız işlem

Bankaların iade ekranları

HALKBANK İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Halkbank’ta TOKİ iadesi için özel bir sistem bulunuyor.

Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve kayıtlı telefon bilgileriyle giriş yaparak IBAN tanımlayabiliyor.

Burada telefona gelen SMS'i sisteme girmek kilit rol oynuyor.

İşlem mobil uygulama, internet bankacılığı, ATM veya şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ZİRAAT BANKASI İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Ziraat Bankası’nda sistem çoğu zaman otomatik çalışıyor.

Bankada vadesiz hesap varsa iade doğrudan bu hesaba aktarılıyor.

Hesap yoksa vatandaş şubeden kimlik ile nakit olarak çekim yapabiliyor.

EMLAK KATILIM İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Emlak Katılım kullanan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu ile sisteme giriş yapıyor.

SMS doğrulama sonrası iade işlemi tamamlanıyor. İşlem hem web hem de ATM üzerinden yapılabiliyor.

“KAYIT BULUNAMADI” UYARISI SİZİ TEDİRGİN ETMESİN

"Kayıt Bulunamadı" uyarısı genellikle bankaya verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanıyor. Kura sonrası ilk birkaç gün içinde sistem güncellenmeyebiliyor.

Evet ben de kuraya girmiş, ayları, haftaları, günleri iple çekmiştim. Hele son gün... Kaç kez denedim sisteme girmeyi... Anlatılmaz yaşanır.

Hayal kurmuştum ama bana da "Hak sahibi olamadınız" mesajı geldi.

Şimdi ise 5 bin liramı geri almanın peşine düştüm. Belki kendime onunla spor ayakkabı alacağım.

Benimle aynı duyguda olanları selamlıyorum.

Başka zamana...

Kısmet...