Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi hayatımızı değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "sağlığı tehlikeye atan gıda" listesi ve "taklit-tağşiş yapılan gıda" listesi ile birlikte Türkiye'de bir aydınlanma yaşandı.

Gözü kapalı alışveriş yaptığımız yerel marketlerde, peynirden sucuğa kadar birçok üründe tespit edilen hileler ortaya çıkarıldı.

Hele Konya'da etli ekmekten at eti çıkması; Uşak'ta lokumdan gıda boyası çıkması...

Tekirdağ'daki köfteden, Adana'daki kebaba kadar ne kadar "güvenilir" dediğimiz şehir ve meşhur ürünü varken listede gördüklerimiz bizi hayal kırıklığına uğrattı.

Bu listelerden sonra artık vatandaş tüm işletme ve ürünlere şüpheyle yaklaşıyor.

Ve akıllarda aynı soru: "Gıdada ne kadar çok hile varmış?

Bunlar tespit edilenler ya edemediklerimiz.

Ben, denetlenen işletmelerde tespit edilen hile haberlerini yaptıkça insan sağlığı üzerinden haksız kazanç sağlanmasına içerliyorum.

Her liste kendi içinde bir aymazlık, arsızlık, paragözlük simgesi.

Erzurum çağ kebabında tavuk eti kullanılması kimin aklına gelir?

Dana sucuk, İspanyol salam ve dana kavurmaya domuz eti katılması nasıl açıklanabilir? Müslüman sofrasına domuz etini sokmak nasıl bir aymazlıktır?

Gelin hep birlikte şu listelerdeki rezaletlere birlikte bir bakalım:

HİLELERİN YAPILDIĞI GIDA GRUPLARI

Alkollü İçkiler Alkolsüz İçecekler

Arıcılık Ürünleri

Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri

Bitkisel Yağlar

Çikolata ve Kakao Ürünleri

Et ve Et Ürünleri

Kuruyemiş ve Çerezler

Meyve ve Sebze İşleme

Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler

Süt ve Süt Ürünleri

Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar

Şekerli Mamuller

Tahıl, Un ve Unlu Mamuller

Bitkisel Macun vb. Ürünler

Enerji İçecekleri

Gıda Katkı Maddeleri

LİSTEDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Gıdada kullanımı yasak olan ilaç etken maddelerinin tespiti

Ürünlere gıda boyası (izin verilmeyen renk vericiler) eklenmesi

Tekstil boyası kullanımı

Et ürünlerinde kanatlı eti (tavuk vb.) karıştırılması

Et ürünlerinde sakatat (iç organ karışımı) tespiti

Domuz eti karıştırılması

Ürünlerde bitkisel yağ kullanılması gerekirken farklı/uygunsuz yağların bulunması

Bitkisel yağın olmaması gereken ürünlere yağ eklenmesi

Süt ve süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması

Süt ürünlerinde soya ve nişasta tespiti

Çiğ süt ve süt ürünlerinde hijyen/uygunsuz içerik kaynaklı bozulmalar

Bazı ürünlerde tağşiş (içeriğin değiştirilmesi veya sulandırılması)

Ürünlerde etikette belirtilmeyen içeriklerin bulunması

Gıdanın bozulmuş veya insan sağlığını riske atacak şekilde değiştirilmiş olması

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYIN:

Sadece bu hileler listelenmiyor, aynı zamanda cezalandırılıyor da; bunu da eklemek gerekir.