Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi hayatımızı değiştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "sağlığı tehlikeye atan gıda" listesi ve "taklit-tağşiş yapılan gıda" listesi ile birlikte Türkiye'de bir aydınlanma yaşandı.
Gözü kapalı alışveriş yaptığımız yerel marketlerde, peynirden sucuğa kadar birçok üründe tespit edilen hileler ortaya çıkarıldı.
Hele Konya'da etli ekmekten at eti çıkması; Uşak'ta lokumdan gıda boyası çıkması...
Tekirdağ'daki köfteden, Adana'daki kebaba kadar ne kadar "güvenilir" dediğimiz şehir ve meşhur ürünü varken listede gördüklerimiz bizi hayal kırıklığına uğrattı.
Bu listelerden sonra artık vatandaş tüm işletme ve ürünlere şüpheyle yaklaşıyor.
Ve akıllarda aynı soru: "Gıdada ne kadar çok hile varmış?
Bunlar tespit edilenler ya edemediklerimiz.
Ben, denetlenen işletmelerde tespit edilen hile haberlerini yaptıkça insan sağlığı üzerinden haksız kazanç sağlanmasına içerliyorum.
Her liste kendi içinde bir aymazlık, arsızlık, paragözlük simgesi.
Erzurum çağ kebabında tavuk eti kullanılması kimin aklına gelir?
Dana sucuk, İspanyol salam ve dana kavurmaya domuz eti katılması nasıl açıklanabilir? Müslüman sofrasına domuz etini sokmak nasıl bir aymazlıktır?
Gelin hep birlikte şu listelerdeki rezaletlere birlikte bir bakalım:
HİLELERİN YAPILDIĞI GIDA GRUPLARI
Alkollü İçkiler Alkolsüz İçecekler
Arıcılık Ürünleri
Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri
Bitkisel Yağlar
Çikolata ve Kakao Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Kuruyemiş ve Çerezler
Meyve ve Sebze İşleme
Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler
Süt ve Süt Ürünleri
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
Şekerli Mamuller
Tahıl, Un ve Unlu Mamuller
Bitkisel Macun vb. Ürünler
Enerji İçecekleri
Gıda Katkı Maddeleri
LİSTEDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR
Gıdada kullanımı yasak olan ilaç etken maddelerinin tespiti
Ürünlere gıda boyası (izin verilmeyen renk vericiler) eklenmesi
Tekstil boyası kullanımı
Et ürünlerinde kanatlı eti (tavuk vb.) karıştırılması
Et ürünlerinde sakatat (iç organ karışımı) tespiti
Domuz eti karıştırılması
Ürünlerde bitkisel yağ kullanılması gerekirken farklı/uygunsuz yağların bulunması
Bitkisel yağın olmaması gereken ürünlere yağ eklenmesi
Süt ve süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması
Süt ürünlerinde soya ve nişasta tespiti
Çiğ süt ve süt ürünlerinde hijyen/uygunsuz içerik kaynaklı bozulmalar
Bazı ürünlerde tağşiş (içeriğin değiştirilmesi veya sulandırılması)
Ürünlerde etikette belirtilmeyen içeriklerin bulunması
Gıdanın bozulmuş veya insan sağlığını riske atacak şekilde değiştirilmiş olması
Sadece bu hileler listelenmiyor, aynı zamanda cezalandırılıyor da; bunu da eklemek gerekir.