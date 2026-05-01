Baskın Türk Basketbolu

Türk Erkek Basketbolu 35 yıldır hem Avrupa’yı hem de dünyayı sallıyor. Türkiye’de basketbola bakış maalesef “çocuk azıcık zıplasın da uzasın tıknaz kalmasın” mantığından ileri gidemiyor. Herkes çocuğunda futbola yönelik hasletler arıyor. Fakat buna rağmen basketbolda Türk Kulüpleri ve Türkiye Erkek Milli Takımı başarıdan başarıyor koşuyor. NBA’de her sene 2-3 oyuncumuz var.

1992 – 1993 yılında Anadolu Efes’in 2 numaralı kupa olan Saporta Kupası’nda final oynaması ile başlayan süreç yine Anadolu Efes’in 3 numaralı kupa olan Koraç Kupası’nı kazanmasıyla bambaşka bir boyut aldı. Daha sonraki yıllarda ise inanılmaz gelişen Türk Basketbolu yine Anadolu Efes ve Fenerbahçe önderliğinde Avrupa’yı silkeledi.

Türk Erkek Basketbol Takımlarının Kazandığı Avrupa Kupaları:

1995 – 1996: Koraç Kupası - Anadolu Efes

2011 - 2012: Euro Challenge – Beşiktaş

2015 – 2016: Euro Cup – Galatasaray

2016 – 2017: Euro League - Fenerbahçe

2017 – 2018: Euro Cup – Darüşşafaka

2020 – 2021: Euro League – Anadolu Efes

2021 – 2022: Euro League – Anadolu Efes

2021 – 2022: Europe Cup – Bahçeşehir Koleji

2024 – 2025: Euro League – Fenerbahçe

Tam 9 Avrupa Kupası. Buna karşın Türk Futbolu’nda Galatasaray’ın kazandığı Uefa Kupası ve Süper Kupa dışında kupamız yok. Hatta Trabzonspor, Bursaspor, Bandırmaspor, Türk Telekom, Karşıyaka, Tofaş, Gaziantep basketbol takımları ile de Avrupa Kupaları’nda ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük aldık.

Daha geçtiğimiz Salı, Beşiktaş yine Euro Cup’ta ikinci oldu. Artı Türk Erkek Milli Takımları da 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2010 FIBA Dünya Kupası ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikincilikleri var.

Bu arada voleybolun gölgesinde kalsa da Türk Kadın Basketbol’u da Avrupa’da 4 kupa kaldırdı. Galatasaray 2013-2014 sezonunda FIBA Avrupa Ligi, 2008-2009 ile 2017-2018'de FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da 2016-2017 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Türk Kadın Basketbolu da Türk Futbol Kulüpleri’nden daha başarılı.

Türk Futbolu popüler olduğu için çok para harcanıyor. Ama basketbolda ülke olarak çok başarılıyız. Basketbola biraz altyapı sağlansa, biraz ilgi gösterilirse dünyada ABD’den sonra bu konuda ikinci güçlü ve popüler ülke olabiliriz ve hatta zamanla geçebiliriz.

Türk Basketbolu’ndan bu kadar bahsedip hiç Alperen Şengün dememiş de olmak istemem. Türk Basketbolu’nun yüz akı olan Alperen Şengün an itibariyle zekası ve hırsıyla dünyada tam bir ikon haline dönüştü.

Çocuğunuzu basketbola yönlendirirseniz uzar, perdelerinizi rahatça takar, buzdolabının üzerindeki tepsiyi sandalye koymadan verir ama diğer yandan senede 100 milyonlarca lira da kazanabilir.