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Yazılımcıların kodlarını otomatik tamamlayan yapay zeka

Yazılımcılar için geliştirilen yapay zeka destekli uygulama, otomatik olarak kodları tamamlayabiliyor.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 17:01..
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Deep TabNine isimli yapay zeka uygulaması, yazılımcıların o ana kadar yazdığı kod satırlarını analiz edip, otomatik olarak yeni kod satırları ekleyebiliyor. Çoklu programlama dillerini de destekleyen bu araç, yazılımcıların daha hızlı kodlama yapmasına yardımcı olacak.

(Python için Deep TabNine örneği)

Yazılımcıların kodlarını otomatik tamamlayan yapay zeka

DERİN ÖĞRENME İLE OTOMATİK KOD TAMAMLAMA

OpenAI şirketi tarafından geliştirilen GPT-2 derin öğrenme modelini kullanan Deep TabNine uygulaması, Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Jacob Jackson tarafından geliştirildi.

Deep TabNine, GitHub veri tabanından 2 milyon dosya kullanılarak eğitildi ve bu sayede kodları otomatik tahmin edebilmesi sağlandı.

BİRÇOK PROGRAMLAMA DİLİNİ DESTEKLİYOR

Uygulama; Java, Python, JavaScript, C, C++, PHP, TypeScript, Kotlin, Objective-C, HTML, CSS, Go, C#, Ruby, Rust, Swift, Haskell, OCaml, Scala, Perl, SQL ve Bash gibi programlama dillerini destekliyor.

(Java için Deep TabNine örneği)

Yazılımcıların kodlarını otomatik tamamlayan yapay zeka

Bu programı özel yapan en önemli şey ise rakiplerinin aksine, bir değil birden fazla kod satırını otomatik olarak tahmin etmesi olarak görülüyor.

Ancak Deep TabNine, çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiğinden şu an için dizüstü bilgisayarlarda çok iyi performans göstermiyor. Geliştirici Jacob Jackson, bu durumu ortadan kaldırmak için kullanıcılara bir de bulut hizmeti sunuyor.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi almak için TabNine resmi internet sitesini aşağıdan ziyaret edebilirsiniz.

 

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