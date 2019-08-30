Yeğeni Güzin, Cemal Süreya'yı anlatıyor

Cemal Süreya, sevgiyi arayan, hep sevgiyi yazan şairimiz. Onun pusulası hep sevgiyi gösteriyordu. Bunun yanında bir de acı vardı. Hayatı acı yüklü bir şairdi o. Kız kardeşi Perihan Hanım, abisi Cemal Süreya'yı, "Size Nefesimi Bırakıyorum" adını verdiği kitapla anlattı. O müthiş acıya siz okuyarak tanık olacaksınız elbet. Ancak bir de "kadinvekadin" ekibi olarak bizim yazım sürecinde annesine yardımcı olan Güzin Hanım ile sohbetimizi dinleyin. Cemal Süreya nasıl bir adammış, ne acılar yaşamış, şöyle bir başlayalım sohbetimize...

Bu ilk bölüm, diğer bölümler de yakında kanalımızda yer alacak!

İlk bölümümüz,

- Cemal Süreya nasıl bir adamdı?

- "Size Nefesimi Bırakıyorum" nasıl çıktı ortaya?

- Acının karşısında nasıl bir Cemal Süreya vardı?

- Annenizin ve dayınızın yaşadıklarını ne zaman öğrendiniz?

- Kötü üvey anne Esma'yı sizden dinleyelim mi bir de?

soruları etrafında şekilleniyor...

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Damla Karakuş

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