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Yeliz Yeşilmen: Özge Ulusoy boşuna aç kalıyor

Yeliz Yeşilmen, ünlü manken Özge Ulusoy'a bir uyarıda buluştu.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 12:08..
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Yeliz Yeşilmen: Özge Ulusoy boşuna aç kalıyor

Son zamanlarda aldığı kilolarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, samimi açıklamalarda bulundu. "Kilolu değil iri kadınım" diyen Yeşilmen, son zamanlarda zayıflığıyla çok konuşulan Özge Ulusoy'a da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"BOŞUNA AÇ KALIYORLAR"

Yeşilmen, “Ben kilolu değilim, iri bir kadınım. Hem artık dünyada iri kadın modası var” dedi.

Özge Ulusoy’un Dubai’de çekilen bikinili fotoğrafını da eleştiren Yeliz Yeşilmen, “Geçenlerde Özge Ulusoy bir fotoğraf koymuş, kaburgalar içine kaçmış filan. Öyle zafiyet geçirmiş insanların dönemi değil, halk da istemiyor, adamlar da istemiyor boşuna aç kalmayın” diye konuştu.

Yeliz Yeşilmen: Özge Ulusoy boşuna aç kalıyor

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