Yemek seçen çocukların hikayesi ek gıdada başlayabilir

Sosyal medyada son dönemde birçok ebeveynin dikkatini çeken ortak bir tartışma var. Bir grup anne, ek gıda döneminden itibaren çocuklarına yaşına uygun aile yemeklerini sunduklarını ve çocuklarının bugün neredeyse her besini tüketebildiğini anlatıyor. Buna karşılık her öğünü büyük bir titizlikle planlayan bazı aileler ise çocuklarının zamanla daha seçici hale geldiğini söylüyor.

Peki gerçekten ek gıda dönemindeki yaklaşım, yıllar sonraki beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir mi? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık.

KAYGI YEMEK İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlara göre sorun, özen göstermekten çok bu özenin kaygıya ve aşırı kontrole dönüşmesiyle başlıyor. Ek gıda döneminde bebeğin yaşına uygun beslenmesi, alerjen besinlerin doğru zamanda tanıtılması ve tuz ile ilave şekerden kaçınılması büyük önem taşıyor.

Ancak her lokmanın takip edilmesi, çocuğun ne kadar yiyeceğine sürekli müdahale edilmesi ya da yemeğin bir başarı ölçütüne dönüşmesi, yemekle kurduğu doğal ilişkiyi olumsuz etkileyebiliyor.

Çocuk bu süreçte yalnızca beslenmeyi değil; farklı tatları, kokuları ve dokuları tanımayı da öğreniyor. Bu deneyimin baskıdan uzak yaşanması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekleyebiliyor.

AİLE SOFRASI ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEYEBİLİR

Çocuklar en çok gördüklerini örnek alıyor. Aynı sofraya oturan, yaşına uygun hale getirilmiş aile yemeklerini deneyen çocuklar farklı tat ve dokularla daha sık karşılaşıyor. Bu tekrarlar da yeni besinlerin zamanla kabul edilmesini kolaylaştırabiliyor.

Ancak bu durum, aile ne yiyorsa bebeğe de aynısını vermek anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bebeğe uygun olmayan tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Amaç, aile sofrasını çocuk için güvenli hale getirerek onu sofranın doğal bir parçası yapmak.

ESKİ KUŞAKTAN GELEN ÇELİŞKİ

Birçok ebeveynin aklını kurcalayan nokta da tam olarak burada başlıyor. Geçmişte çocuklara çoğu zaman ayrı yemek hazırlanmıyordu. Buna rağmen bugün yalnızca belirli yiyecekleri tüketen çok sayıda yetişkin bulunuyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, yemek seçiciliğinin yalnızca ek gıda dönemine bağlı olmaması. Çocuğun mizacı, duyusal hassasiyetleri, zorla yedirme, ödül-ceza yöntemi, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığı ve ailedeki sofra düzeni de bu davranışın gelişmesinde etkili olabiliyor.

Yani aile sofrasına erken oturmak tek başına yeterli olmadığı gibi, ek gıda döneminde özenli davranmak da çocuğun mutlaka seçici olacağı anlamına gelmiyor. Asıl belirleyici olan, çocuğun yemekle nasıl bir deneyim yaşadığı oluyor.

SEÇİCİ YEMEYİ ETKİLEYEN ASIL FAKTÖRLER

Uzmanlar, farklı besinlerin düzenli aralıklarla yeniden sunulmasını, ilk reddedilen yiyeceklerden hemen vazgeçilmemesini ve sofranın bir mücadele alanına dönüştürülmemesini öneriyor.

Bir besinin ilk denemede reddedilmesi, çocuğun onu hiçbir zaman sevmeyeceği anlamına gelmiyor. Buna karşılık zorla yedirmek, tabağı bitirmesi için baskı yapmak veya tatlıyı ödül olarak kullanmak, uzun vadede yemekle kurduğu ilişkiyi olumsuz etkileyebiliyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlığının temeli kusursuz tabaklar hazırlamak değil; güvenli, çeşitli ve baskıdan uzak bir sofra ortamı oluşturmak. Çünkü çocukların yemek alışkanlıklarını yalnızca tabağa konulan besinler değil, o sofrada yaşadığı deneyimler de şekillendiriyor.