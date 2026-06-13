Yemen'de 'Örümcek Adam' lakaplı tırmanışçı, volkan kraterinden düşüp hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki Al Dhale iline bağlı Damt ilçesindeki Haradhat Damt volkanik kraterinde trajik bir kaza yaşandı.

Bölgenin tehlikeli akrobasi gösterileriyle tanınan 30 yaşlarındaki Al-Qa'qa' bin Antar, yaklaşık 120 metre derinliğindeki kraterin dik iç duvarlarına halat veya herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Tırmanış sırasında dengesini kaybederek kraterin tabanına düştü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Antar, krater içindeki yüksek sıcaklık ve zehirli gazların etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

GENCİN CESEDİ, ZORLU ŞARTLARDA ÇIKARILDI

Cesedine ulaşmak için kurtarma çalışmaları zorlu geçti; sarp arazi, aşırı sıcaklık ve gaz birikimi nedeniyle ekipler tam olarak inemedi.

Ceset, olayın ertesi günü sıcak suların da bulunduğu bölgeye ulaşılarak kurtarıldı.

YEMEN'İN 'ÖRÜMCEK ADAM'I

Antar, 'Yemen’in Örümcek Adam'ı lakabıyla sosyal medyada ün kazanmıştı.

Ülkenin en tehlikeli kayalıklarına, dağ yüzeylerine ve volkanik formasyonlara serbest tırmanışlar yapıyor, gösteriler düzenliyor ve bu sayede ailesine maddi destek sağlıyordu.

Yerel halk ve gözlemciler daha önce defalarca güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu tür gösterilerin ölümcül olabileceği konusunda uyarmıştı.