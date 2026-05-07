Yemen'de sıradan bir sokak satıcısı: Trafikte silah pazarlığı

Yemen, yıllardır süren iç savaş, aşiret çatışmaları ve dış müdahalelerin etkisiyle karmaşık güvenlik ortamına sahip.

Ülkede bazı bölgelerde, özellikle başkent Sana dahil birçok alanda silahlar kolayca erişilebilir durumda.

SOKAK ORTASINDA SİLAH TİCARETİ YAPIYORLAR

Bu durum, yasa dışı silah ticaretini de sıradanlaştırıyor.

Yemen'deki istikrarsızlık devam ederken, sokaklarda, trafikte; yiyecek, içecek satar gibi, silah satılıyor.

SEYYAR SİLAH SATICISI KAMERADA

Bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere de bu anlar yansıdı.

O anlarda trafikte seyreden araç, bir sokak satıcının araç kapısına yaklaşmasıyla duruyor.

Ardından seyyar 'silah' satıcısı; elindeki silahları tanıtıyor, adeta pazarlık yapılıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücü ile yolcu silahları inceliyor, beğendikleri bir tanesini satın alarak; sanki gündelik, normal bir şeymiş, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıları durumun 'normalliği' ve garipsenmeyişi şoke etti.

YEMEN'DE 'SİLAH PİYASASI'

Yemen'deki iç savaş 2014'ten beri sürüyor.

Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve çeşitli yerel aktörler arasındaki çatışmalar, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı insani krize yol açtı.

Silah akışının, İran, Suudi Arabistan ve diğer aktörlerin dolaylı veya doğrudan desteğiyle devam ettiği belirtiliyor.

Uluslararası raporlar, ülkede milyonlarca hafif silahın dolaşımda olduğunu aktarıyor.

Uluslararası toplumun çabalarına rağmen, yasa dışı silah ticareti hem yerel hem bölgesel güvenliği tehdit etmeyi sürdürüyor.