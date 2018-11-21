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Yeni aldığı ehliyetini 49 dakikada kaptırdı

Almanya'da 18 yaşındaki bir genç, hız nedeniyle ceza alınca ehliyetini sadece 49 dakika elinde tutabildi.

AA | 21.11.2018 - 15:47..
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Hemer kentinde meydana gelen olayda, sürüş testini başarıyla tamamlayarak ehliyetini alan genç, bir saat geçmeden hız yaparken yakalandı.

Gencin hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu bölgede saatte 95 kilometreyle gittiği tespit edildi.

200 EURO PARA CEZASI

Polis, normal şartlarda 4 hafta trafikten men edilmesi gereken gencin, el koyulan ehliyetini ancak "pahalı bir eğitimden" sonra geri alabileceğini bildirdi.

Gence ayrıca 200 euro para cezası verildiği ve trafiğe yeniden çıktığında zorunlu "yeni sürücü" süresinin 2'den 4 yıla uzatıldığı belirtildi.

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