Yeni anne olmuştu! Oyuncu Ege Kökenli kızının ismini açıkladı

Ekranların beğenilen oyuncularından sarışın güzel Ege Kökenli, Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.

22 Mayıs 2025’te henüz 5,5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ve 18 Mart 2026'da anne olan Ege Kökenli, hamilelik sürecine dair konuşarak yaşadığı zorlu günleri ve anne olmanın mutluluğunu anlattı.

TAL KIZ

Anne olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Ege Kökenli, kızına 'Tal' adını verdiklerini ilk kez açıklayarak bu ismin hikâyesini de paylaştı.

"ANLAMINA SONRADAN HAYRAN KALDIM"

Anlamını sonradan öğrendiklerini söyleyen oyuncu, "Bir ismi var tabii ki. Ben doğum duyurusunu yaparken ismini belirtmek aklıma gelmedi. Bu durum, ismini saklıyormuşum gibi algılandı.

Kızımızın adını Tal koyduk. İsmi seçerken anlamını bilmiyordum ama sonradan çok derin bir anlamı olduğunu öğrendim; 'Derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen mutluluk' demekmiş. Tamamen şans eseri seçtiğimiz bu ismin anlamına sonradan hayran kaldım" dedi.