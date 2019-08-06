Yeni askerlik sisteminde elde edilen haklar

Yeni askerlik sisteminde eğitim durumuna bakılmadan herkes 6 ay zorunlu eğitim alıyor. Yeni sistemde yüksekokul mezunlarının başvurabildiği yedek astsubaylığa 9 bine yakın genç başvuru yaptı.

BAŞVURU 20 AĞUSTOS'A KADAR UZADI

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-Devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019’da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos’a kadar uzatıldı.

BU YIL 33 BİN 230 LİRA

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Euro olacak ve mevcut uygulamaya devam edilecek.



6 AYDAN SONRA ELDE EDİLEN HAKLAR

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, terhise hak kazandığı tarihten itibaren 6 ay süreyle askerliğe devam edebilecek.

Bu durumdaki erlere ikinci 6 ay boyunca aylık 2 bin 146 lira, onbaşılara 2 bin 285 lira ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık verilecek.

Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak.

Hudut görevinde olanların harçlıklarına azami 1053 lira ilave yapılacak.

Askerliğini uzatanlara ayrıca TOKİ ev alımında öncelik verilecek, iş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak.

TSK ayrıca ikinci altı ay silah altında kalanlara; personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini gibi haklar sunuyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİYOR

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına ‘son 3 yıl’ içerisinde ‘en az 600 gün’ işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca; askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılmış olmaları şartı aranıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor.



