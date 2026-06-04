Yeni Audi Q7, tanıtımına birkaç gün kala sızdırıldı: İşte ilk fotoğraflar

Tam 11 yıllık aranın ardından nesil değiştiren Audi Q7, hem dış tasarımı hem de teknolojik kabiniyle seleflerinden ayrılıyor.

Sızan görsellere göre yeni Q7, markanın daha küçük SUV modeli olan Q5'i andıran modern bir yapıya bürünüyor.

Gövde hatları daha akıcı hale gelen aracın ön bölümündeki oval radyatör ızgarasında daha büyük bal peteği desenleri kullanılıyor.

Modeldeki en büyük değişim ise iki kademeli ön far tasarımı ile arkada boydan boya uzanan LED şeritli stop lambalarında karşımıza çıkıyor.

KABİNDE AHŞAP KAPLAMA VE ÜÇLÜ EKRAN DÖNEMİ

Yeni Q7 modelinin kokpitinde, geleneksel piyano siyahı malzemelerin yerine bu kez kaliteli ahşap detaylara yer veriliyor.

Ön panelde biri tamamen ön yolcu koltuğunun önüne yerleştirilmiş olan toplam üç adet dijital ekran var.

Dört kollu yeni direksiyon tasarımına ev sahipliği yapan iç mekanda, ön koltuklar yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.

Gelecek nesil Q7, Audi'nin Q5 ve A6 modellerinde de tercih ettiği modern PPC platformu üzerinde yükseliyor.

Teknik detayları ve fiyatı henüz netleşmeyen lüks SUV, geleneği bozmayarak 6 ve 7 koltuklu versiyonlarla yollara çıkacak.