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Yeni bir gök cismi bulundu

Güneş'e Dünya'dan 120 kat daha uzakta, yeni bir gök cismi keşfedildi.

AA | 18.12.2018 - 10:26..
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Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nden (MPEC) yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nde 2018 VG18 adı verilen ve Güneş'e Dünya'nın olduğundan 120 kat daha uzakta, yeni bir gök cismi keşfedildi.

Yeni bir gök cismi bulundu

İSMİ 'FAROUT' OLARAK ANILACAK

Güneş Sistemi'nde bugüne kadar gözlenen en uzak cisim olarak nitelendirilen cismin, bilimsel adının yanı sıra "uzaklarda" anlamına gelen "Farout" ismiyle de anılacağı kaydedildi.

Yaklaşık 500 kilometre çapındaki, pembe renkli cismin, Güneş'in etrafında tam dönüşünün, binden fazla yıl aldığı tespit edildi. Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık, yaklaşık 93 mile tekabül eden 1 astronomik birim (AU) olarak hesaplanıyor.

Yeni bir gök cismi bulundu

ÇALIŞMALAR SONUCU KEŞFEDİLDİ

Farout'un, Güneş'ten uzaklığı ise 120 AU olarak belirlendi. Cismin, Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Scoot S. Sheppard, Hawaii Üniversitesi'nden David Tholen ve Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Chad Trujillo tarafından keşfedildiği belirtildi.

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