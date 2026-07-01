Yeni BMW X5, 5 farklı motor seçeneğiyle tanıtıldı: İşte özellikleri

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Lüks otomobil üreticisi BMW, amiral gemisi SUV modeli X5'in merakla beklenen beşinci neslini dünya genelinde resmi olarak sergiledi.

Yeni model, Neue Klasse teknolojileriyle donatılarak tarihinde ilk kez elektrikli dahil beş farklı motor seçeneğiyle üretilecek.

845 KİLOMETRELİK MENZİL SUNACAK

Yeni serinin en dikkat çeken versiyonu, tamamen elektrikli yapıya sahip olan ilk X5 modeli BMW iX5 60 xDrive oldu.

Araçta yer alan altıncı nesil eDrive batarya teknolojisi, kullanıcılarına tam 845 kilometrelik devasa bir menzil sunuyor.

Model, 800V ultra hızlı şarj mimarisi sayesinde sadece 10 dakikalık dolumla 350 kilometre yol kat edebilme kabiliyetine sahip.

Ayrıca çift yönlü şarj özelliği sayesinde bu elektrikli SUV, ihtiyaç anında evler için bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

5 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

BMW, teknoloji esnekliği stratejisi doğrultusunda klasik benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorları bir arada sunuyor.

Klasik içten yanmalı motorlar 48V hafif hibrit desteğiyle güçlendirilirken şarj edilebilir hibrit seçeneklerin de menzili artırıldı.

Aileye ilerleyen süreçte katılacak olan iX5 Hydrogen versiyonu ise yassı hidrojen depolama tankıyla tek depoda 750 kilometre sıfır emisyonlu sürüş vadediyor.

Bu sayede yeni X5, dünyada beş farklı tahrik sistemi sunabilen ilk lüks SUV modeli ünvanını alıyor.

KOKPİTTE DÜNYADA BİR İLK

Aracın dış tasarımında Neue Klasse felsefesinin monolitik hatları, dikey konumlandırılan "Iconic Glow" ızgara ve "double-X" ışık imzasıyla birleşiyor.

"BMW Winglets" olarak adlandırılan gizli kapı kolları ise hafif bir dokunuşla kapıların açılmasını sağlıyor.

İç mekanda dünyada bir ilke imza atan BMW, opsiyonel olarak gerçek kayrak taşı ve cam malzeme trimlerini sürücülere sunuyor.

Kabin; boydan boya uzanan panoramik ekran, üç boyutlu Head-Up Display ve yolcu ekranıyla tamamen dijital bir alana dönüşüyor.

Yeni BMW X5 modelinin seri üretimi, Ağustos 2026 tarihinde markanın ABD'de yer alan Spartanburg fabrikasında resmi olarak başlayacak.

İçten yanmalı motorlu versiyonlar Kasım 2026'da, elektrikli iX5 ile şarj edilebilir hibrit seçenekler ise 2027'nin başında yollarda olacak.

Yeni nesil SUV modelinin Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih olarak ise 2027 yılının ortası işaret ediliyor.