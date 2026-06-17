Yeni BMW X5'ten görüntüler geldi: İşte beklenen özellikleri

Alman otomobil üreticisi BMW, merakla beklenen yeni X5 modelinin son testlerine ait prototip görüntülerini otomobil tutkunlarıyla paylaştı.

Kamuflajlı olarak görüntülenen dev SUV modeli, özellikle direklere yerleştirilmiş kanatçık şeklindeki yenilikçi kapı kollarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

ÇİN PAZARINA ÖZEL TASARIM İHTİMALİ

Yeni X5, markanın pürüzsüz hatlarını yansıtırken aynı zamanda kullanılacak devasa batarya paketiyle kullanıcılara çok yüksek bir menzil vadediyor.

Çin'in hemzemin kapı kollarını yasaklamış olması sebebiyle, BMW'nin bu büyük pazar için özel bir tasarım çalışması yapması bekleniyor.

BEŞ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

G65 koduyla yollara çıkacak olan yeni nesil X5, BMW tarihinde beş farklı motor seçeneği sunan ilk model olma özelliğini taşıyor.

Geleneksel motorlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonların ardından, seriye tamamen elektrikli iX5 ve 2028 yılında hidrojen yakıtlı versiyon da eklenecek.