Yeni Dacia Logan Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Markanın yeni tasarım dilini taşıyan yeni Dacia Logan, Türkiye'deki bayilerde yerini alıyor.

Estetik ve teknolojiyi bir araya getiren model, ülkemizde Expression ve Journey olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle müşterilerle buluşacak.

MODERN DIŞ GÖRÜNÜM

Yeni Logan, markanın son dönemde Sandero ve Duster modellerinde yer verdiği modern hatları sedan gövde yapısıyla birleştiriyor.

Aracın ön kısmında ters T formundaki far imzası ile piksel desenli ön ızgara detayları dikkat çekiyor.

Otomobilin güçlü duruşunu destekleyen çift renkli 16 inç jantlar, modelin yenilikçi karakterini ön plana çıkarıyor.

Ayrıca bozuk yol koşullarında avantaj sağlaması hedeflenen aracın yerden yüksekliği 161 mm olarak açıklandı.

Yenilenen kabin içerisinde daha dayanıklı döşeme malzemeleri ve tamamen güncellenmiş bir dijital altyapı kullanıcıları karşılıyor.

Konsolda 7 inçlik dijital gösterge ekranı ile birlikte 10 inç boyutundaki yeni multimedya sistemi konumlandırılıyor.

Kablosuz şarj desteği sunan araçta Dacia'nın "YouClip" adını verdiği pratik bağlantı sistemi de standart olarak yer alıyor.

Geniş ailelerin ihtiyaçlarına odaklanan sedan model, 628 litrelik standart bagaj hacmini koltuklar yatırıldığında 1.666 litreye kadar çıkarabiliyor.

LPG SEÇENEĞİ DE VAR

Yeni Dacia Logan modelinin en büyük yeniliklerinden biri, kaputun altında sunulan 120 beygir gücündeki güncel ECO-G motor seçeneği.

Bu 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli LPG'li motor, konforlu bir sürüş sunan EDC otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

Manuel vites tercih eden kullanıcılar için ise 100 beygir güç üreten 1.0 litrelik turbo benzinli TCe motor ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneği bulunuyor.

Güvenlik tarafında ise aktif şerit takip sistemi, acil durum fren desteği ve trafik işareti algılama gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart.

YENİ DACIA LOGAN TÜRKİYE FİYATLARI

Giriş seviyesindeki Expression ECO-G 120 auto versiyonu normalde 1 milyon 699 bin TL liste fiyatına sahipken, lansmana özel 1 milyon 580 bin TL fiyatla satılacak..

En yüksek donanım paketi olan Journey ECO-G 120 auto ise lansman dönemine özel olarak 1 milyon 655 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.