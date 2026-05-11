Yeni dalga geliyor: Çarşamba günü yurdun kapısını çalacak

Sıcak havaların ardından Balkanlar’dan yeni dalga geliyor.

Çarşamba gününden itibaren yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, termometreleri birkaç derece aşağı çekecek.

Kavurucu günlere kısa bir mola verdirecek olan bu yeni hava dalgasının, beraberinde yağışları da getirecek.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, Salı günü İstanbul genelinde sıcaklıkların 27-28 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları hızla çakılacak.

Toplamda 10 dereceyi bulacak olan bu ani düşüşle birlikte termometrelerin 18-19 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor.