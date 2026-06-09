Yeni Dodge Charger Avrupa’ya geliyor: İşte özellikleri

Dodge, model ailesinin 60. yıl dönümüne özel olarak kökleri 1960'lara uzanan efsanevi Charger modelini Avrupa pazarına geri getireceğini duyurdu.

Sinema kültürünün ve drag yarışlarının ikonik aracı olan bu yeni nesil model, Avrupa'daki müşterilere otantik bir Amerikan karakteri sunacak.

ELEKTRİKLİ VERSİYON DA VAR

Yeni Charger modeli, günümüz dünyasının farklı beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla hem gelişmiş içten yanmalı hem de saf elektrikli güç üniteleriyle yollara çıkacak.

Tüm versiyonlarında standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi sunan araç, iki kapılı coupé ve dört kapılı sedan gövde tipleriyle tercih edilebilecek.

İçten yanmalı motor seçeneğinde 3,0 litrelik çift turbo sıralı 6 silindirli Hurricane motoru kullanan Charger R/T 420 beygir, Scat Pack versiyonu ise 550 beygir güç üretiyor.

Elektrikli tarafta ise 536 beygir gücündeki Daytona R/T ile gamın tepesinde yer alan 670 beygirlik dört tekerlekten çekişli Daytona Scat Pack modelleri boy gösteriyor.