Yeni dönem başlıyor: Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, 12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle genel şartlara "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı eklendi. Kısa mesaj, e-posta, internet, mobil uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak sistemler bu kapsamda değerlendirilecek.

DEĞER KAYBI İÇİN TEK BAŞVURU YETERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, Maddi Zararlar Teminatı kapsamında araçta oluşan değer kaybı, SEDDK'nın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda atanacak sigorta eksperi tarafından hesaplanacak.

Eksper; aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören bölümleri, geçmiş hasar kayıtları ile kaza öncesi ve onarım sonrası ikinci el piyasa değeri arasındaki farkı dikkate alarak değer kaybını belirleyecek. Hazırlanacak raporda değer kaybı tutarı da yer alacak.

BİR KEZ BAŞVURU YAPMAK YETERLİ

Ayrıca hasar bedeli için başvuru yapan hak sahibi, ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

Sigorta şirketi ise hesaplanan değer kaybı tutarını, nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi izleyen ilk iş günü içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla hak sahibine bildirecek.

SAĞLIK TEMİNATININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Düzenlemeyle Sağlık Giderleri Teminatı da genişletildi. Buna göre, trafik kazası nedeniyle yapılan tüm tedavi giderleri ile protez organ bedelleri, teminat kapsamında karşılanacak.

TEDAVİ GİDERLERİ İLE SÜREKLİ BAKICI GİDERLERİ TEMİNAT KAPSAMINDA OLACAK

Mağdurun tedavisine başlanmasından sürekli sakatlık raporu alınmasına kadar geçen süreçte ortaya çıkan tedavi ve bakıcı giderleri ile sakatlık oranı belirlendikten sonra tıbben gerekli görülen sürekli bakıcı giderleri de sigorta şirketi veya Güvence Hesabı tarafından karşılanacak.

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ

Geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık nedeniyle ödenecek tazminatlar ise Sakatlanma Teminatı kapsamında değerlendirilecek. Trafik kazasına ilişkin resmi belgelerde illiyet bağına dair tespit bulunması halinde, bunun aksini ispat yükümlülüğü sigorta şirketine ait olacak.

Öte yandan, Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı kapsamında da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kalanlara, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre belirlenen tazminatlar ödenecek.

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEMİN TÜM YENİLİKLERİ

1- Değer kaybı başvurusu otomatik olacak.

Araç hasarı için sigorta şirketine başvuran kişi, ayrıca değer kaybı talebinde bulunmasa bile bu başvuruyu yapmış sayılacak.

2- Hasar ve değer kaybı tek dosyada değerlendirilecek.

Sigorta eksperi aynı raporda hem hasar bedelini hem de aracın değer kaybını hesaplayacak.

3- Değer kaybı tazminatı ayrıca başvuru gerektirmeden ödenecek.

Hesaplanan tutar, maddi hasar tazminatıyla birlikte hak sahibine ödenecek.

4- Eksper hesaplamaları standart hale getirildi.

Değer kaybı; aracın yaşı, markası, modeli, kullanım durumu, hasar geçmişi ve ikinci el piyasa değeri gibi objektif kriterlerle belirlenecek.

5- Eksper atamalarında akıllı/merkezi sisteme geçildi.

Böylece eksper görevlendirmelerinde standart ve daha şeffaf bir yapı oluşturuldu.

6- Dijital bildirim dönemi başladı.

Sigorta şirketleri, hesaplanan değer kaybı tutarını kısa mesaj, e-posta, mobil uygulama, e-Devlet gibi "kalıcı veri saklayıcısı" üzerinden de bildirebilecek.

7- Onarımda parça kullanım kuralları netleşti.

Onarımı mümkün olmayan orijinal parçanın yerine öncelikle orijinal parça kullanılacak; belirli şartlarda eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaya izin verilecek. Ayrıca yeni parça nedeniyle oluşan değer artışı tazminattan düşülemeyecek.

8- Sağlık teminatının kapsamı genişletildi.

Tedavi sürecindeki giderler, protez masrafları ve gerekli bakıcı giderleri sağlık teminatı kapsamında karşılanacak; geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık ödemeleri ise sakatlanma teminatından yapılacak.

9- Yasa dışı hasar takipçilerine karşı yeni dönem başladı.

Kanuna aykırı hasar danışmanlığı ve aracılığı yapan yapılara yönelik adli ve idari yaptırımlar güçlendirildi. Amaç, vatandaşın hasar sürecini doğrudan sigorta şirketiyle yürütmesi ve komisyoncu kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi.

10- Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) kuruluyor.

Yakın zamanda devreye alınacak sistem sayesinde vatandaşlar kazalarını tek merkezden bildirebilecek; tüm sigorta şirketleri bu altyapıya entegre olacak. Böylece ihbar ve tazminat süreçlerinin daha hızlı işlemesi hedefleniyor.