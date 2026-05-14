Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh kimdir? Trump'ın seçim nedeni...

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) görev değişikliği..

Donald Trump, Fed başkanlığı için Kevin Warsh'u aday gösterdi.

Kendisi de eski bir Fed yöneticisi olan Warsh, Senato’da onaylandı ve Jerome Powell'ın yerine geçmeye hazırlanıyor.

Warsh'un adaylığı Trump'ın faizler konusundaki açıklamaları da düşünüldüğünde ABD’de siyaset ve finans dünyası arasındaki ilişkiler açısından önem taşıyor.

Peki; Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh kimdir? Tanıyalım...

KEVIN WARSH KİMDİR

13 Nisan 1970 doğumlu olan Kevin Warsh, 1992'de Stanford Üniversitesi'nden kamu politikası alanında lisans derecesi ve 1995'te Harvard Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktoru derecesiyle mezun oldu.

55 yaşındaki Warsh, aslında Amerikan finans çevrelerinin yabancısı olmayan bir isim.

Hem özel sektördeki geçmişi hem de Fed’deki eski yöneticiliği bu noktada kendisini öne çıkaran faktörler arasında.

Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Warsh, özel sektörde çalıştıktan sonra George W. Bush yönetiminde de Beyaz Saray’da ekonomi politikaları konusunda özel asistanlık ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nde icra sekreterliği görevlerinde bulundu.

Warsh, 2006-2011 döneminde Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.

O dönemde koltuğa oturduğunda 35 yaşında olan Warsh, Fed tarihinin en genç üyelerinden biri olmuştu.

TRUMP'IN SEÇİM NEDENİ

AA'ya göre; Trump’ın mevcut başkan Powell yerine Warsh’u aday göstermesinin arkasında birkaç nedenden bahsedilebilir.

Öncelikle Trump’ın uzun süredir Fed’in faiz oranlarını düşük tutmasını istediği biliniyor. Trump, bunu kamuoyunda da defalarca ifade etmişti.

Yine Powell’ı da bu konuda yeterince hızlı davranmadığı için eleştiriyordu. Bu noktada faizler konusunda Trump’la Warsh arasında bir anlayış birliği olduğu düşünülüyor.

Diğer taraftan Warsh’un Fed’de yeniden yapılanmaya ilişkin görüşleri de mevcut. Warsh, Fed ile hazine arasındaki ilişkilerin bilhassa yeniden ele alınması gerektiğine inanan bir isim.

Ayrıca geçmişine bakıldığında Warsh’un enflasyon konusunda şahin bir duruş sergilediği söylenebilir. Mevcut durumda faizlerin düşürülmesi noktasındaki tavrı da Trump’la uyumlu tutumunun göstergesi.

Geçmişinde sıkı para politikalarını savunmuş bir ismin Trump’la bu noktada uzlaşıyor gibi görünmesi kendisi açısından başka bir yönetim testi olacak.

Kısacası Trump’ın Warsh’u seçiminde, Powell’ın tutumundan duyduğu memnuniyetsizlik, düşük faiz talebi ve Warsh’un kendisiyle daha uyumlu bir duruş sergilemesi gibi etmenlerin belirleyici olduğu söylenebilir.

