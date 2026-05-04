Yeni Fiat Topolino Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

FIAT markasının sürdürülebilir ve tamamen elektrikli vizyonunu yansıtan Topolino modelinin yenilenen versiyonu, Türkiye'ye giriş yaptı.

İlk olarak 2024 yılında yollara çıkan kompakt araç, güncellenen tasarımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

YENİ RENK SEÇENEĞİ

Yeni seri Topolino, kalabalıklar arasında kolayca fark edilmesini sağlayan Mercan Turuncusu gövde rengiyle oldukça sıcak bir görünüme kavuştu.

Bunun yanı sıra yenilenen dijital gösterge paneli sayesinde sürücülere çok daha okunaklı ve sezgisel bir kullanım imkanı sunuyor.

Günlük kısa mesafeli ulaşım ihtiyaçları için tasarlanan model, tek şarjla 75 kilometreye varan pratik bir menzil vadediyor.

Maksimum 45 kilometre hıza ulaşabilen aracın standart donanımına ek olarak deneyimi üst seviyeye taşıyan Topolino Plus versiyonu da bulunuyor.

FIAT TOPOLİNO FİYATI

Daha kullanıcı dostu hale gelen yeni Topolino, Türkiye'de 584 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Müşterilerin araca daha kolay ulaşabilmesi için 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanı da sağlanıyor.