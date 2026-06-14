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Yeni gizlilik geldi: WhatsApp grup mesajlarını yapay zekaya kapatın

WhatsApp grup sohbetlerine yeni eklenen "gelişmiş gizlilik özelliği", kullanıcıların dikkatini çekti. Yapay zekanın grup sohbetlerine erişebilmesine karşın, bu özelliğin kapatılması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yeni gizlilik geldi: WhatsApp grup mesajlarını yapay zekaya kapatın
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, grup sohbetlerine yönelik yeni bir gizlilik özelliğini kullanıma sundu.

"Gelişmiş Sohbet Gizliliği" olarak adlandırılan özellik, grup içeriğinin uygulama dışına aktarılmasını sınırlandırmayı hedefliyor.

Yapay zeka araçlarının grup konuşmalarına erişebilmesi nedeniyle kullanıcıların bu ayarı gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle hassas bilgilerin paylaşıldığı gruplarda, yeni gizlilik seçeneğinin aktif edilmesi tavsiye ediliyor.

Peki WhatsApp'ın yeni gizlilik özelliği ne işe yarıyor ve nasıl açılır? İşte, o ayar...

WhatsApp grup sohbeti gizleme özelliği:

1. Grup sohbetini açın.

2. Üst kısımdaki grup adına dokunun.

3. Aşağı kaydırın ve “Gelişmiş Veri Koruma” seçeneğini etkinleştirin.

Artık META AI grup sohbetlerinize erişemez.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi