Yeni Honda City lansmandan önce sızdırıldı

Japon otomotiv devi Honda, Asya pazarındaki en güçlü kozlarından biri olan City modelini yenilemeye hazırlanıyor.

Resmi prömiyeri 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan makyajlı sedanın ilk fotoğrafları sosyal medya platformu X üzerinden sızdırıldı.

YENİLENEN AGRESİF ÖN TASARIM

Sızdırılan görsellere göre yeni Honda City, önceki modellerde yer alan krom çıta yerine gövde renginde modern bir parça ile geliyor.

İnceltilmiş LED far yapısı, bal peteği desenli ızgarası ve agresif tampon tasarımı otomobile oldukça sportif bir hava katıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Makyaj operasyonu kapsamında aracın iç mekanında daha büyük bir multimedya ekranı ve konforu artıran koltuk havalandırma özelliği sunulacak.

Güvenlik tarafında ise 360 derece çevre görüş sistemi ile gelişmiş Honda Sensing paketi donanımlar arasında yer alacak.

MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ

Yeni City, baz donanım seviyesinde 121 beygir güç üreten 1.5 litrelik atmosferik i-VTEC benzinli motor seçeneğini korumaya devam ediyor.

Modelin ürün gamında ayrıca 126 beygir güç üreten verimli e:HEV hibrit motor seçeneği de yer alıyor.