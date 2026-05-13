Yeni iddia: Hantavirüs penisinizi küçültebilir

Hantavirüs salgını tüm dünyanın gündeminde...

Hastalıkla ilgili belli belirsiz iddialar ortaya çıkarken yeni bir iddia, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Hindistan Times haber sitesi, sosyal medyada hantavirüsün penis boyutunu küçültme iddialarına ilişkin bir haber yayımladı.

HANTAVİRÜSÜN PENİS BOYUTUNU KÜÇÜLTECEĞİ İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Haberde, doğrulanmamış anonim hesaplar tarafından sosyal medyada hantavirüs hakkında, hantavirüsün penis boyutunu küçültebileceğine dair iddialar ortaya atıldığı yazıldı.

BİRÇOK KİŞİDE ENDİŞEYE YOL AÇTI

Haberde, ilk başta sadece hurafe niteliğindeki bu bilginin sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılıp doğrulanmasıyla birlikte iddiaların daha da güçlendiği ve birçok kişide endişeye yol açtığı belirtildi.

''BİLİM İNSANLARI DOĞRULADI''

Sosyal medyada bir hesap şöyle yazdı: “Bilim insanları, hantavirüsün penis boyutunu üç inç’e kadar küçültebileceğini doğruladılar.”

''DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DOĞRULADI''

Bir başka hesap ise şunları ekledi: “Araştırmalar, hantavirüsün penis boyutunu 3 inç’e kadar küçültebileceğini gösteriyor. Bu iddia Dünya Sağlık Örgütü tarafından da doğrulandı ve özellikle erkekler olmak üzere herkesin güvende kalması konusunda uyarıda bulunuluyor.”

Bir diğer paylaşımda ise şöyle denildi: “Son araştırmalara göre bilim insanları hantavirüsün penis boyutunu üç inç'e kadar küçültebileceğini doğruladı.”

Peki gerçekten hantavirüs penisi küçültebilir mi?

Hantavirüsün penis boyutunu küçültebileceğine dair hiçbir bilimsel dayanak veya tıbbi araştırma bulunmamakta.

''HİÇBİR BİLİMSEL KANIT YOK''

Bu iddiaları paylaşan profillerin çoğu, parodi hesap olarak etiketlendi. X platformundaki bazı kişiler, bu iddialar hakkında yorum yaptı:

“Bu yanlış. Hantavirüsün penis boyutunda azalmayla bağlantılı olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt veya yayınlanmış araştırma yoktur. Bu, hantavirüs enfeksiyonunun belgelenmiş bir semptomu veya yan etkisi değildir.”

''VİRAL BİR ALDATMACADIR''

Grok da iddialar hakkında fikrini söyledi:

“Hayır, bu doğru değil. Bu, sahte ‘çalışma’ iddialarıyla sosyal medyada yayılan viral bir aldatmacadır.

Hantavirüs (CDC’ye göre) kemirgenlere maruz kalma sonucu grip benzeri semptomlara, kas ağrılarına ve potansiyel olarak ciddi akciğer veya böbrek sorunlarına neden olur; cinsel organlarda veya peniste küçülmeye yol açmaz. Tamamen yanlış bilgidir.”