Yeni iPhone modellerinin isimleri belli oldu

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Tanıtım tarihi yaklaşırken telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amazon üzerinden iPhone kılıfı satışı yapan ESR firması, yeni nesil iPhone modellerinin isimlerini açıkladı.

ÜÇ YENİ iPHONE MODELİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

ESR'den yapılan açıklamaya göre; önümüzdeki ay tanıtılacak yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. ESR'nin ürün listesine göre iPhone 11, iPhone XR'ın bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak ve telefonun arkasında iki adet kamera bulunacak.

iPhone 11 Pro ise iPhone XS'in bir üst modeli olacak ve arkasında üç adet kamera lensi bulunacak.

Her ne kadar tasarım olarak kullanıcılardan birçok eleştiri alsa da yeni iPhone modelleri, merakla bekleniyor. Telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

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