taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5721
Euro
6.2223
Altın
1513.92
Borsa
97383.38
Gram Altın
270.842

Yeni iPhone modellerinin isimleri belli oldu

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen 3 yeni iPhone modelinin isimleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Tanıtım tarihi yaklaşırken telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amazon üzerinden iPhone kılıfı satışı yapan ESR firması, yeni nesil iPhone modellerinin isimlerini açıkladı.

iphone

ÜÇ YENİ iPHONE MODELİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

ESR'den yapılan açıklamaya göre; önümüzdeki ay tanıtılacak yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. ESR'nin ürün listesine göre iPhone 11, iPhone XR'ın bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak ve telefonun arkasında iki adet kamera bulunacak.

iPhone 11 Pro ise iPhone XS'in bir üst modeli olacak ve arkasında üç adet kamera lensi bulunacak.

iphone

Her ne kadar tasarım olarak kullanıcılardan birçok eleştiri alsa da yeni iPhone modelleri, merakla bekleniyor. Telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

315
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

243
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

84
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

29
ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

33
Marmaris'te türbe zannedilen mezar

Marmaris'te türbe zannedilen mezar

106
Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir