Yeni kazanç kapısı oldu: Yapay ortamda üretiliyor, pazarda 900 liraya satılıyor

Vietnam’ın tarım ve su ürünleri merkezlerinden Can Tho şehrinde yetiştiricilerin yüzünü güldüren yeni bir gelişme yaşandı.

"Nehir Yılan Balığı (Macrognathus s.) İçin Yapay Üreme Sürecinin İyileştirilmesi ve Ticari Bir Yetiştirme Modelinin Oluşturulması" projesi kapsamında, bölgedeki haneler tarafından kurulan yoğun çiftçilik tesislerinde ticari nehir yılan balığı üretimi başarıyla gerçekleştirildi.

Bölgedeki kafeslerde ve branda kaplı özel tanklarda ticari yem kullanılarak büyütülen balıkların oldukça yüksek boyutlara ulaşabildiği tespit edildi.

14-15 ayda satış boyutuna ulaşıyor

Can Tho Ekonomi ve Teknoloji Koleji Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Başkanı Dr. Nguyen Quang Trung'un verdiği bilgilere göre Eylül 2023'ten beri titizlikle yürütülen proje, yerel çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan "sistematik süreç eksikliğini" ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında anaç balıkların yetiştirilmesi, üremenin teşvik edilmesi ve yavruların erginlik dönemine kadar sağlıklı büyütülmesi üzerine yapılan araştırmalar olumlu sonuç verdi. Yaklaşık 14 ila 15 aylık bir bakım sürecinin ardından kafes ve tanklarda yoğun olarak yetiştirilen nehir yılan balıklarının, adet başına 10-30 gram ağırlığa ulaştığı kaydedildi.

Ekonomik değeri oldukça yüksek

Gurme lezzeti ve yüksek besin değeriyle bilinen nehir yılan balığı, Vietnam pazarında oldukça popüler ve lüks bir su ürünü olarak kabul ediliyor.

Yoğun tarım teknikleriyle üretilen ve kilogram başına yaklaşık 30 ila 60 adet düşen kaliteli nehir yılan balıklarının piyasa fiyatı, kalitesine göre kilogram başına 280.000 ila 500.000 VND (Vietnam Dongu) arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Çiftçilere teknoloji ve yem desteği

Can Tho’nun O Mon mahallesinde yaşayan Le Thanh Nhon ve Luu Hoang Anh Hoa gibi yerel üreticilerin evlerinde kurulan deneme tesisleri, projenin başarısını pratik olarak da kanıtladı.

Proje yönetim kurulu, bu başarılı modellerden elde edilen teknik parametreleri ve beslenme rejimlerini analiz ederek üretimi genele yaymayı hedefliyor. Bu doğrultuda, nehir yılan balığı yetiştirmek isteyen diğer yerel hanelere de damızlık balık, kaliteli yem tedariki ve teknoloji transferi gibi konularda tam destek sağlanacağı açıklandı.