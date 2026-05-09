Yeni müzik grubu Karma6 ne zaman çıkacak: İşte üyeleri

Türkiye’de dijital platformların etkisiyle yükselen yeni nesil müzik akımı, genç grupların daha çıkış yapmadan geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Bu alanda dikkat çeken projelerden biri olan Metronom Akademi, profesyonel eğitim sürecinden geçen genç yetenekleri bir araya getirerek oluşturduğu Karma6 grubuyla müzik dünyasında şimdiden konuşulmaya başladı.

Resmi çıkışını henüz gerçekleştirmemesine rağmen sosyal medyada büyük etkileşim yakalayan grup, “Yeni nesil pop müziğin temsilcisi olabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Karma6 ne zaman çıkacak? Üyeleri kimler?

KARMA6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grubun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Metronom Akademi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan prova görüntüleri ve stüdyo çalışmaları, lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor. Kulislere göre Karma6, dijital platformlarda eş zamanlı bir çıkış yapmayı planlıyor. Özellikle YouTube ve Spotify üzerinden güçlü bir lansman hazırlığında olunduğu konuşuluyor.

Henüz sahneye çıkmadan geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, genç müzik dinleyicileri arasında şimdiden merak konusu haline geldi.

KARMA6 ÜYELERİ KİMLER?

Altı genç yetenekten oluşan Karma6 ekibi, vokal ve dans performanslarını bir araya getirerek çok yönlü bir sahne kimliği oluşturmayı hedefliyor. Grubun üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Cem Suha Kurt (CeSuKu)

Ada Atılgan

Ezgi Akliman

Erdeniz Telli

Adilcan Bilgin

Özlem Gözcü