Yeni nesil kasisler kuruldu: Hız yapmayan hissetmeyecek

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Yollarda devrim niteliğinde bir yenilik gündemde.

'Actibump' adı verilen yeni nesil kasis sistemi, sadece hız sınırını aşanları cezalandırırken, kurallara uyan sürücülere dokunmuyor bile.

İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünen bu sistem, asfaltın altına gizlenmiş sensörlerle araçların hızını anında ölçüyor.

Eğer belirlenen hız aşılırsa, yol yüzeyindeki metal plaka birkaç santim aşağı inerek sürücüye küçük bir çukura girmiş hissi yaşatıyor.

Kurallara uyanlar ise hiçbir engele takılmadan yollarına devam edebiliyor.

Yaygınlaşıyor

İsveç'te ilk kez uygulanan bu teknoloji, kısa sürede farklı ülkelerde de yaygınlaşmaya başladı.

Yapılan ölçümler, özellikle hızın düştüğü bölgelerde trafik güvenliğinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Okul çevreleri, hastane bölgeleri ve yoğun yaya geçiş noktaları gibi hassas alanlarda etkili sonuçlar veren sistem, ceza kesmek yerine sürücülerin davranışlarını fiziksel bir uyarıyla değiştirmeyi amaçlıyor.