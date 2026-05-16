Yeni nesil tehlike: Teknolojik boyun sendromu

Günümüz dünyasında birçok insan, günün büyük bir bölümünü telefon başında, başı eğik bir şekilde saatler harcayarak geçiriyor.

İnsanlarda birçok hastalığı tetikleyen bu durum, uzmanlara göre sadece duruş bozukluğuna neden olmuyor, omurgaya fazladan yük bindirerek kronik boyun ağrısı, boyun düzleşmesi, fıtık gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

Tıp dünyasında teknolojik boyun sendromu olarak adlandırılan yeni nesil sağlık sorunu, özellikle gençlerde hızla yayılıyor.

Peki bu yeni nesil hastalık nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulabilir?

TEKNOLOJİK BOYUN SENDROMU

Tıbbi literatürde “next neck sendromu” olarak da bilinen ve ilk kez 2010’lu yıllarda tanımlanan teknoloji boyun sendromu, modern yaşamın postüral (duruş) bozukluklarından biridir.

Teknoloji boyun sendromu, uzun süre baş ve boynun öne eğik pozisyonda kalması sonucu ortaya çıkar.

Özellikle akıllı telefon veya tablet kullanırken uzun süre başın öne eğik pozisyonda kalması, boyun omurlarına ve çevresindeki kaslara aşırı yük bindirir.

BOYUN 20-25 KİLOGRAM YÜK TAŞIMAK ZORUNDA KALIR

Doğal olarak 4-5 kilogram olan başı taşımak için tasarlanan boyun, insan kafasının öne doğru eğilmesi sonucu yaklaşık 20-25 kilogram ağırlığı taşımak zorunda kalır.

Bu da zamanla boyun, omuz ve sırt ağrılarına, baş ağrısına ve hatta sinir sıkışmalarına yol açabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yapısal bozukluklara da zemin hazırlayan teknolojik boyun sendromunun birtakım belirtileri de bulunuyor.

Uzmanlara göre bu sendrom; boyun, omuz, sırt ve baş ağrısı, ense sertliği, boyun hareketlerinde kısıtlılık, kolda uyuşma veya karıncalanma, postürde bozulma, uzun süre aynı pozisyonda kalamama, göz yorgunluğu ve odaklanma zorluğu gibi belirtiler taşır.

Bu belirtiler başlangıçta hafif ve geçici olsa da zamanla kronikleşebilir ve yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürebilir.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Teknoloji boyun sendromu, genellikle farkında olmadan gelişen ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden olabilen bir postüral (duruş) bozuklukla başlar.

Bu yüzden günlük yaşamda uygulanabilecek bazı adımlarla bundan korunmak mümkün olabilir.

Telefonu göz hizasında tutarak kullanmak, bilgisayar ekranını göz seviyesine ayarlamak, ekran başındayken her 30 dakikada bir mola vermek, dik durmaya özen göstermek, düzenli boyun ve sırt egzersizleri yapmak, ortopedik yastık kullanmak, ergonomik masa ve sandalye tercih etmek gibi bazı adımlar, hem mevcut şikayetlerin azaltılmasına hem de gelecekte oluşabilecek kas-iskelet sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.