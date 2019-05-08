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Yeni parti iddiaları İngiliz gazetenin gündeminde

Abdullah Gül'ün YSK kararından sonra tedirgin olduğunu söyleyen BBC'den Mark Lowen, Fehmi Koru ile konuştuğu konuyu aktardı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 07:39..
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İngiliz BBC’nin Türkiye temsilcisi Mark Lowen, AK Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini yenileme kararı almasının ardından bir analiz kaleme aldı.

Analizde Fehmi Koru’nun da görüşlerine yer veren Lowen, gazetecinin “(Gül) Bu durumdan son derece rahatsız ve tedirgin” dediğini aktardı.

"BABACAN İLE BİRLİKTE PARTİ KURACAKLAR"

Lowen şu ifadeleri kullandı: "Yakın dostu Fehmi Koru’nun bana söylediğine göre, AK Parti’nin kurucularından biri olan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrılmaya ve eski maliye bakanı Ali Babacan ile yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Koru bana, "[Gül] durumdan son derece rahatsız ve tedirgin” dedi. Erdoğan’ın görevini bırakmaya zorladığı eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kendi partisini kurması bekleniyor."

Yeni parti iddiaları İngiliz gazetenin gündeminde

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