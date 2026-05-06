Yeni Range Rover SV Ultra tanıtıldı: İsteyen herkes satın alamayacak

Land Rover, lüksün sınırlarını zorlayan yeni Range Rover SV Ultra modelini resmi olarak duyurdu.

Bu araca sahip olmak için sadece bütçenizin yeterli olması yetmiyor, aynı zamanda markadan özel bir davetiye almanız da gerekiyor.

SIVI METAL GÖVDE TASARIMI

Aracın dış tasarımında alüminyum pul pigmentlerle zenginleştirilmiş özel Titan gümüşü renk kullanılarak sıvı metal etkisi ortaya çıkıyor.

Bu özel boya seçeneği, 23 inçlik üç renkli jantlar ve platin tonlu dekoratif detaylarla şık bir şekilde tamamlanıyor.

SERAMİK DOKUNUŞLU İÇ MEKAN

Kabinin içerisine geçildiğinde orkide beyazı ve kül grisi tonlarında sentetik deri döşemeler dikkat çekiyor.

Orta konsoldaki kontrol düğmelerinde yer alan beyaz seramik kaplamalar ve rattan detaylar, iç mekana lüks bir karakter katıyor.

Aracın en yenilikçi özelliği olan ses sistemi, geleneksel sistemlerden yüzde 90 daha hafif olan 21 adet elektrostatik ses yayıcıdan güç alıyor.

Koltuklara yerleştirilen yapay zeka destekli titreşim modülleri sayesinde müziğin ritmi, yolculara fiziksel olarak hissettirilebiliyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Fiyatı henüz açıklanmayan model, 550 beygir gücünde hibrit veya 615 beygir güç üreten V8 motor seçenekleriyle satılacak.

Ayrıca yakın gelecekte bu prestijli seriye tamamen elektrikli yeni bir versiyonun da ekleneceği belirtiliyor.