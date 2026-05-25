Yeni Renault Scenic E-Tech yakında yollara çıkacak: İşte beklenen özellikler

Fransız otomotiv devi Renault, popüler elektrikli SUV modeli Scenic E-Tech için makyaj operasyonu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa yollarında kamuflajlı prototipleriyle test edilirken görüntülenen araç, markanın güncel tasarım dilini yansıtan daha sade ve iddialı bir görünüme kavuşuyor.

YENİ TASARIM DİLİ

Yenilenen Scenic E-Tech modelindeki en büyük görsel değişimin tamamen baştan tasarlanan ön tampon ve yeni nesil LED farlarda yapılması planlanıyor.

Aracın arka kısmında ise güncellenmiş aydınlatma grafiklerine sahip stop lambaları dikkat çekerken, 4,47 metrelik pratik gövde uzunluğu aynen korunuyor.

Kabin içinde Google entegreli çift dijital ekran yerleşimini sürdüren şirket, daha gelişmiş OpenR multimedya sistemi ve iyileştirilmiş sürüş destek asistanları sunmayı hedefliyor.

Ayrıca tek pedal modu ve bataryadan harici cihazlara güç aktarımı sağlayan V2L desteği gibi günlük kullanımı kolaylaştıracak yeni teknolojilerin de araca eklenmesi bekleniyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Teknik tarafta büyük bir değişim beklenmeyen araçta, mevcut 60 kWh ve 87 kWh kapasiteli bataryalar ile 170 bg ve 220 bg gücündeki elektrik motorları kullanılmaya devam edecek.

Yazılım optimizasyonlarıyla desteklenecek olan otomobilin 420 ile 625 kilometre arasında menzil sunacağı ve resmi tanıtımının 2026 sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.