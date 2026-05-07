Yeni salgın ihtimali: Hantavirüs yolcu gemisindeki ölümlerle gündemde

Dünyada COVID-19’un etkileri yeni yeni unutulurken, hantavirüs ile salgın tartışmaları yeniden alevlendi.

COVID-19’un resmi olarak sona ermesinin üzerinden 3 yıl geçerken, yeni bir salgın ihtimali tüm dünyada korkuya neden oldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda bayraklı MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde şimdiye kadar 7 hantavirüs vakası tespit edildiği, bunlardan 3’ünün ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Gemide hayatını kaybedenler arasında Hollandalı bir çift ile Alman bir yolcu bulunduğu aktarıldı.

ANDES HANTAVİRÜSÜ BAĞLANTILI OLABİLİR

Arjantin’den yola çıkan ve Antarktika rotası üzerinden Afrika’ya ilerleyen gemideki vakaların, Güney Amerika’da görülen “Andes hantavirüsü” ile bağlantılı olabileceği belirtildi.

Bu varyant, diğer hantavirüs türlerinden farklı olarak nadiren de olsa insandan insana bulaşabilmesiyle dikkat çekiyor.

GEMİDEN DÖNEN YOLCUDA TESPİT EDİLDİ

Gemiden dönen bir yolcuda İsviçre’nin Zürih kentinde hantavirüs tespit edildi.

Hastanın izolasyon altında tedavi gördüğü, temaslı kişilerin ise takip edildiği açıklandı.

Sağlık yetkilileri, toplum için genel riskin düşük olduğunu belirtse de Avrupa’daki sağlık kurumları olası yayılım ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdı.

KÜRESEL SALGIN OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

DSÖ yetkilileri, mevcut vakaların küresel bir salgına dönüşeceğine dair güçlü bir işaret olmadığını açıkladı.

Ancak virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğü ve özellikle Andes suşunun dikkatle incelendiği bildirildi.

KEMİRGENLER EN BÜYÜK RİSK

Uzmanlara göre hantavirüsler çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla kirlenmiş partiküllerin solunması sonucu bulaştığı açıklandı.

Hantavirüs semptomları:

Yüksek ateş

Kas ve sırt ağrıları

Baş ağrısı

Bulantı ve kusma

İleri vakalarda nefes darlığı ve böbrek yetmezliği

TÜRKİYE'DE GÖRÜLE HANTAVİRÜS BULAŞICI DEĞİL

Uzmanlar, Türkiye’de görülen hantavirüs türlerinin genellikle insandan insana bulaşmadığını vurguladı.

Ancak kemirgen popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KIRSAL ALANLAR RİSKLİ BÖLGE

Özellikle kırsal alanlarda depo, ahır ve kullanılmayan kapalı alanların temizliği sırasında maske ve eldiven kullanılması önerildi.

Arjantinli uzmanlar, iklim değişikliğinin kemirgen popülasyonlarını artırarak hantavirüs riskini arttırdığına dikkat çekti.

Artan sıcaklıkların virüsü taşıyan canlıların yaşam alanlarını genişlettiği ve bunun gelecekte daha fazla vaka anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.