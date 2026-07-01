Yeni şehir otomobili Fiat Multiplina ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

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Fiat, Topolino modelinin üzerinde konumlandırılacak yeni kompakt şehir içi aracının geliştirme aşamasını gazetecilere sergiledi.

Şimdilik "Multiplina" adıyla anılan bu yeni modelin dört kişilik kapasiteye sahip olması bekleniyor.

EFSANEVI 600 MULTIPLA RUHU YENİDEN CANLANIYOR

Ön gösterimde paylaşılan görselde, 1950'lerde üretilen ikonik 600 Multipla modelinin silueti ve ismi açıkça yer alıyor.

Fiat ve Abarth CEO'su Olivier Francois, bu meşhur ismi modern bir yorumla yeniden ele almak istediklerini belirtiyor.

TOPOLINO'DAN DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Yeni modelin, Citroen Ami veya Fiat Topolino'dan farklı olarak daha yüksek güç sunan L7e kategorisinde yer alması planlanıyor.

Bu sayede araç, yoğun şehir içi trafiğinde ve şehir dışı güzergahlarda çok daha rahat performans gösterebilecek.

İki kapılı bir gövde yapısına sahip olan Multiplina modelinde, yaz aylarında konforu artırmak amacıyla basit bir klima sistemine yer verilmesi bekleniyor.

Prototip aşamasındaki aracın, Ekim 2026'daki Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi ve 2028 yılında ticari olarak satışa sunulması hedefleniyor.