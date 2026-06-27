Yeni sezonda dört Türk takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2026-2027 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dört Türk takımının mücadele edeceğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray'ın yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Trabzonspor'u ve Merkezefendi Belediyesi Basket'i, bir yıl aranın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Manisa Basket'i tebrik ediyoruz." denildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Önümüzdeki sezon Galatasaray ile Trabzonspor'un doğrudan, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket de ön eleme turundan itibaren organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda mücadele edecek bütün temsilcilerimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"TÜM KULÜPLERİMİZİN ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNE İNANIYORUM"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun Avrupa kupalarında güçlü temsilinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ile ön eleme turunda mücadele edecek Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket’e başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki güçlü temsilinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyor, tüm kulüplerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.