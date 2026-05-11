Yeni Tesla Roadster geliyor: Patent başvurusu yapıldı

Neredeyse 10 yıl önce duyurulan ve 2020 yılında üretime girmesi planlanan ikinci nesil Tesla Roadster için bekleyiş sürüyor.

Aradan geçen 6 yıla rağmen yollara çıkamayan model için yapılan yeni bir ticari marka başvurusu, projenin hız kazandığının göstergesi.

YENİ ROADSTER LOGOSU TESCİLLENİYOR

Tesla, 28 Nisan 2026 tarihinde Roadster'ın yeni logosu olduğu düşünülen bir tasarım için resmi marka başvurusunu gerçekleştirdi.

Bu yeni tasarımda, asimetrik bir altıgenin üzerinde Roadster yazısı ve alt kısımda stilize edilmiş çizgiler dikkat çekiyor.

ÜRETİM HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Şirket, bu yeni markalamayı elektrikli araçların yanı sıra giyim ürünleri ve bataryalar gibi çeşitli kategorilerde kullanmayı hedefliyor.

Son finansal sonuç raporunda da belirtildiği üzere, uzun zamandır beklenen yeni nesil spor otomobilin üretim hazırlıkları halen devam ediyor.