Yeni yaz dizisinden büyük çıkış: Reyting sonuçları şaşırttı

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14 Haziran Pazar günü, milyonların beklediği A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı oynandı.

Ekranlara damga vuran milli maçın yanı sıra Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon dünyasının merakla beklediği dünkü izlenme oranları, TİAK verileriyle netlik kazandı.

Daha 17 dizisinin reytinglerdeki yükselişi dikkat çekti. İşte dünün en çok izlenenleri:

ZİRVE DE MİLLİ MAÇ VAR

Dün sabah saatlerinde ekrana gelen Türkiye - Avustralya maçı reytinglerde zirveye yerleşti.

3. bölümüyle ekranlara gelen Kanal D'nin Daha 17 dizisi, reytinglerdeki yükselişini sürdürerek ikinci sıraya yerleşti.

Diziyi, Dünya Kupası maçları takip etti. İşte 14 Haziran Pazar gününe ait reyting tablosu: