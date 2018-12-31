Yeni yılda akıllı telefon kameralarından beklentiler

2018’de orta menzilli telefonda bulunan bir kamera, 2016 ve hatta 2017’deki birçok üst düzey kameradan daha iyi performans gösterebilir. Bu durum, görüntü işlemelerindeki iyileştirmelerin yanı sıra, kamera sistemlerinin gelişmesiyle açıklanabilir. Daha iyi ve daha kaliteli fotoğraf çekme yarışı devam ettikçe, yeni yılda da kamera alanında birçok yenilik karşımıza çıkabilir.

2018'E KISA BİR BAKIŞ

Bu yıl akıllı telefon kameralarında üç ana eğilim vardı: Çoklu lensler, yeni hesaplamalı sahne teknolojisiyle sahne algılama ve çekim yardımı için yapay zeka kullanımı.

Huawei P20 Pro, üç arka kamerasını etkin bir şekilde kullanan ve 2018 yılındaki görüntü kıyaslama listesinde bir numaraya oturan bir telefon olarak karşımıza çıktı. Şirket, daha sonra Mate 20 Pro modelini piyasaya sürerek kamera performansını geliştirdi. Ayrıca LG V40 ve Samsung A7'de üç arka kameraya sahip akıllı telefonlar arasında yerini aldı. Samsung, daha sonra yarışı kızıştırdı ve Galaxy A9 modeline 4 arka kamera yerleştirdi.





Google'ın Pixel 3'ü , ince ayarlanmış yazılımı ve görüntü işlemesi sayesinde akıllı telefonların çoğundan daha iyi performans göstermeye devam etti ve optik zum, gece görüş özelliği gibi bizlere harika özellikler sundu.

2019'DA DAHA FAZLA LENS VE MEGAPİKSEL Mİ GELECEK?

Eğer telefonun arkasında 4 kamera bulunmasını abartılı buluyorsanız, gelecek yıl kesinlikle daha fazlasını göreceksiniz. Daha önce Nokia'nın 5 arka kameraya sahip telefonu hakkında söylentiler ortaya çıkmıştı. Ayrıca LG, gelecek telefonları için beşten fazla kamera lensi barındıracak bir patente sahip. Bunlardan biri de tam 16 adet kamera bulunduruyor.

MEGAPİKSEL YARIŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Akıllı telefon üreticileri, megapiksel yarışını yeniden başlatacağa benziyor. Honor ve Xiaomi , gelecek yıl arkalarında 48 megapiksel kamera bulunan telefonları piyasaya süreceklerini açıkladılar. Eğer fotoğraflarınızı dev posterlere bastırmayacaksanız, bu kadar yüksek megapiksel değerlerine ihtiyacınız yok.

3 BOYUTLU SENSÖRLER VE YAPAY ZEKA

2018'de akıllı telefon kameralarında gördüğümüz yapay zeka teknolojisi, en iyi çekimi elde etmek için pozlama, renk ve beyaz dengesi gibi bazı parametreleri ayarlamakla sınırlı kaldı. Gelecek sene telefon kameralarında yapay zeka etkisini daha sık göreceğiz.

iPhone'un yüz kilidi ve animoji desteği için ön tarafta 3 boyutlu kamera sensörleri kullandığını gördük. Gelecek yıl bu teknoloji, arka kameralarda da karşımıza çıkabilir. Ayrıca raporlara göre Samsung Galaxy S10 modellerinden biri, derinliği ölçmek için arkasında bir ToF sensörüne sahip olacak.

Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan bir rapora göre Huawei, gelecek yıl 3 boyutlu fotoğraf çekebilen yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Geliştirilmiş 3B görüntüleme, animasyonlu emoji ve etiketlerin ötesine geçen AR uygulamalarını görmeyi bekleyebileceğimiz anlamına da geliyor. Örneğin gerçek hayattaki nesneleri 3 boyutlu olarak fotoğraflayıp sanatsal nesnelere dönüştürebiliriz.

VİDEO PERFORMANSINDAKİ GELİŞTİRMELER

Telefon kamera fotoğrafçılığı muazzam bir gelişme gösterse de, video çekiminde benzer gelişmeler göremedik. Yine de video alanındaki gelişmeler pek kötü sayılmaz. Google, el ile çekilen videoların daha yumuşak görünmesini sağlamak ve konunun daha tutarlı bir şekilde odaklanmasını ayarlamak için Pixel 2'de birleşik stabilizasyon sağlamıştı. Ayrıca Apple, iPhone'lardaki videolarda stereo ses kaydı özelliğini sunmuştu.

Akıllı telefon üreticileri, gelecek yıl video performanslarında ne gibi iyileştirmeler olacağı hakkında pek bilgi vermiyor. Ancak yeni duyurulan işlemciler, video özellikleri hakkında bize bazı ipuçları verebilir. Örneğin, Samsung'un yeni Exynos yongası 8K çözünürlükte 30 fps'de ve 4K videolarda 150 fps'de çekim yapmayı destekliyor. Benzer şekilde Qualcomm’un yeni Snapdragon 855’i, telefonların 4K HDR video çekmesini ve aynı zamanda hareketli görüntüler için portre modunu destekliyor.

SONUÇ

2019'da çıkacak olan bir telefonu satın almayı düşünüyorsanız, tüm fotoğraf ve video çekimlerinizi karşılayacağını bekleyebilirsiniz. Harika gün ışığı fotoğrafları, daha iyi portre çekimleri ve daha iyi düşük ışıklı fotoğrafları yeni telefonunuzla çekebileceksiniz. Ek olarak 3 boyutlu fotoğraflar çekebilecek ve artırılmış gerçeklik teknolojisini daha yakından deneyimleyebileceksiniz. Peki siz 2019'da en çok hangi kamera özelliklerini bekliyorsunuz?