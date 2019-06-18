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Yeni Zelanda katliamını sosyal medyada paylaşana hapis

Yeni Zelanda'da 15 Mart günü meydana gelen terör eylemindeki katliam görüntülerini paylaşan Philip Arps adlı şahıs 21 ay hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 16:35..
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Christchurch kentinde, iki camiyi kurşun yağmuruna tutan saldırgan Brenton Tarrant, 51 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olayda en az 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı anını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Tarrant'ın görüntülerini Facebook üzerinden 30 kişiye gönderen iş adamı Philip Arps'ın Müslümanlara yönelik acımasız tavır sergilediğine ve nefret suçu işlediğine hükmedildi.

Yeni Zelanda katliamını sosyal medyada paylaşana hapis

Yargıç, Arps'ın kendini Nazi lideri Adolf Hitler'in yakın çevresinden Rudolf Hess'e benzettiğini, görüntülerle ilgili 'muhteşem' diye yorum yaptığını ve olayda hayatını kaybedenler için üzüntü duymadığını hatırlattı.

Christchurch Mahkemesi Yargıcı Stephen O'Driscoll, Philip Arps'ı 21 ay hapse mahkum etti.

CAMİYE DOMUZ KAFASI BIRAKTI

Philip Arps'ın saldırıların hedefi olan El Nur Cami'sine, daha önce 2016 yılında içinde kesik domuz başı bulunan bir paket bıraktığı ortaya çıktı. İnternet üzerindeki albümünde paylaştığı video görüntülerinde, Arps ve bir arkadaşı domuz başını bir kutuya yerleştirirken ve paketi caminin kapısının önüne koyup Nazi işareti yaparken görülüyor.

Yeni Zelanda katliamını sosyal medyada paylaşana hapis

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