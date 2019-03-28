Yeni Zelanda teröristinin Avusturya bağlantısı

Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinde ırkçılık ve islamofobi büyük bir sorun haline geldi. Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda iyice arttı. Avrupa dışında bir ülke olan Yeni Zelanda'da, 2 camide namaz kılan Müslümanlara yönelik terör saldırısı dünyada şok etkisi yarattı.

KURZ'UN İTİRAFI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında 51 kişinin ölümüne yol açan kişi ile ülkesindeki aşırı sağcı "Kimlik Hareketi” (Identitarian Movement) örgütü arasında parasal ilişkiler olduğunu söyledi.

"ARTIK TEYİT EDEBİLİRİZ"

Kurz, “Yeni Zelanda’daki saldırıyı düzenleyenle, Kimlik Hareketi arasında bağlantı ve mali destek olduğunu artık teyit edebiliriz.” dedi.

Bu açıklamadan önce Graz savcılığı sözcüsü Hansjoerg Bacher, Kimlik Hareketi lideri Martin Sellner’in saldırıyı düzenleyen teröristle aynı isimli bir kişiden 2018 yılı başında 1500 euro bağış aldığını bildirmişti.

Avusturya basını, evi polis tarafından basılan ve aranan Sellner’in youtube üzerinden koyduğu görüntüde de, saldırıyı düzenleyen kişiden bağış aldığını kabul ettiğini duyurdu.