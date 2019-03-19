Yeni Zelanda'da devlet görevlileri de soruşturulacak

Sınırdaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları, Hatay' üzerinden sınıra ulaştı.

Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısının tespit edilmesi sonucu 12 ev tahliye edildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen Uygur Türklerine ve aynı bölgeden gelen diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına, mülteci statüsü tanınacak.

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Eşi öldürülen Yeni Zelandalı: Saldırganı bağışlıyorum

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında eşi öldürülen Farid Ahmed, saldırgan Brenton Tarrant hakkında konuştu: Onu bağışlıyorum ve eminim ki, eşim hayatta olsaydı o da aynı şeyi yapardı.