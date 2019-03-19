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Yeni Zelanda'da devlet görevlileri de soruşturulacak

Yeni Zelanda'da hükümeti, terör saldırısına ilişkin devlet görevlilerini de soruşturacak

AA | 19.03.2019 - 01:21..
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New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Al Noor ve Linwood camilerine yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında devlet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının soruşturulacağını kaydetti.

Öte yandan olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yeni Zelanda'da devlet görevlileri de soruşturulacak

"PLANLAMADA YALNIZ MIYDI" SORUSU

Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, yaptığı açıklamada Avustralyalı teröristin eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını ancak planlama aşamasında herhangi bir yardım veya destek alıp almadığının araştırıldığını kaydetti.

Güvenlik güçleri Tarrant'ın ikamet ettiği Christchurch'ün 350 kilometre güneyindeki Dunedin şehrindeki evinde arama yaptı.

Teröristin vatandaşı olduğu Avustralya'da da güvenlik güçleri, Tarrant'ın ablasının Sidney'in kuzeyindeki evine baskın düzenledi.

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